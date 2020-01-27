Çok az sayıda filmde oynamayı kabul eden ve yine çok az sayıda röportaj veren Jack Nicholson, sessizliğini Kobe Bryant için bozdu. Hayatı saha kenarındaki özel koltuğunda Los Angeles maçlarını izlemekle geçen Nicholson, üzüntüsünü anlatacak kelimeler bulmakta zorlandı:

“Duygularım tüm Los Angeles halkıyla aynı… Her şeyin eksiksiz ve tam olduğunu düşündüğünüzde, güvende olduğunuzu düşündüğünüzde, duvarda koca bir delik olduğunuzu fark ediyorsunuz. Kobe ile sık sık görüşen ve konuşan bir insandım… Bu yaşananlar sizi de öldürüyor. Her şeyiyle korkunç bir durum”

“Onu ilk gördüğümde sinirlendirmeye çalışmıştım. Lakers’ın New York’ta Madison Square Garden’da oynadığı bir maçın ardından, yanına gidip “Senin için bir fotoğrafımı imzalayabilirm” demiştim. Bana deliymişim gibi bakmıştı…”

“Onun oyunculuğunun mükemmelliğini her zaman hatırlayacağım. Hayatımızın geri kalalnında onu düşüneceğiz ve özleyeceğiz