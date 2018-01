Amazon, Tom Clancy’s Jack Ryan ismiyle yayınlayacağı yeni dizisinin tanıtımlarını sürdürüyor. Daha önce Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck ve Chris Pine tarafından canlandırılan CIA ajanını TV ekranlarına taşıyacak yeni isim John Krasinski. Ryan, daha önce The Hunt for Red October, Patriot Games ve Clear and Present Danger gibi önemli filmlerle beyaz perdede boy göstermişti.

Ağustos ayında yayınlanacak diziyi Carlton Cuse ve Graham Roland hayata geçiriyor. Abbie Cornish, Ali Suliman ve Amir El-Masry yardımcı rollerde yer alacak.. Pilot bölümünü yetenekli yönetmen Morten Tyldum ele aldı. Daniel Sackheim ve Patricia Riggen da ilk sezonun yönetmenleri arasında…