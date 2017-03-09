Michael Mann iki yıl önce Enzo Ferrari’yi konu alan, Ferrari adlı bir filmin hazırlıklarına başladığını, başrolleri de Christian Bale’le Noomi Rapace’ye teslim ettiğini açıklamıştı. 2016 yazına doğru çekimlere birkaç ay kalmışken Bale sağlığını gerekçe göstererek filmden çekilmişti. Mann de yeni başrol için acele etmemişti. Aradan bir yıl geçti ve Mann başrol için başka bir aktörle, Hugh Jackman’la görüşmelere başladı. Aktör teklifi kabul ederse Ferrari’yi oynayacak. Haberlere göre Rapace hâlâ kadroda yer alıyor. Aktris, Ferrari’nin eşini oynayacak.

Film, Ferrari’nin araba tutkusuna ve Maserati’yle rekabetine, bu markayı alt etmeye çalışmasına odaklanacak. Mann aradan geçen bir yıla rağmen filmi çekmede acele etmeyecek. Çekimlere 2018’in yazında başlanacağı açıklandı. Dolayısıyla film 2019 kışından önce vizyona girmeyecektir. Jackman geçtiğimiz haftalarda müzikal filmi The Greatest Showman‘in çekimlerini tamamladı. Bu yıl başka bir filmde oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Aktörün seslendirme kadrosunda yer aldığı The Larrikins adlı animasyon bu hafta iptal edildi.