Bu ay Okja‘da, 22 eylülde Stronger‘da, yılın sonlarına doğru Wildlife filminde izleyeceğimiz, western filmi The Sisters Brothers‘da rol almaya hazırlanan Jake Gyllenhaal projeleri arasına macera filmi The Lost Airman‘i de dahil etti. Amazon Studios için çekilecek filmin başrolünü de, yapımcılığını da Gyllenhaal üstlenecek. Henüz yönetmeni belli olmayan bu film, Seth Meyerowitz’in kaleme aldığı The Lost Airman: A True Story of Escape from Nazi-Occupied France adlı kitabından uyarlanacak, Nazi işgali altındaki Fransa’dan kaçan asker Arthur Meyerowitz’in kaçış planına odaklanacak. Filmin çekim tarihi henüz belirlenmedi. Aktör, Jessica Chastain’li The Division‘da, Daniel Espinosa’nın yöneteceği The Anarchists vs ISIS‘te ve Denis Villeneuve’ün yöneteceği The Son‘da da rol alacak, Benedict Cumberbatch’le birlikte Rio filminde rol alabilir.