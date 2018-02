Payback, L.A. Confidential, Mystic River, Conspiracy Theory‘nin senaristi, Tom Hardy’li Legend‘ın senaristi ve yönetmeni Brian Helgeland setlere dönmeye hazırlanıyor. Helgeland’ın sıradaki filminin Finest Kind olacağı açıklandı. Yönetmen bu filminin başrollerini Jake Gyllenhaal, Baby Driver filmiyle çıkışa geçen Ansel Elgort ve en son müzikal film The Greatest Showman‘de izlediğimiz genç aktris Zendaya’ya teslim etti. Gyllenhaal’la Elgort filmin merkezindeki kardeşleri oynayacaklar. Suç filmleri kaleme almayı seven Helgeland’ın bu filmi de suç türünde olacak. Boston’da geçecek film iki kardeşin tehlikeli bir örgütle anlaşma yapmalarından sonra başlarının belaya girmesini konu alacak. Gyllenhaal filmin yapımcılığını da üstlenecek.

Bu yıl Paul Dano’nun ilk filmi Wildlife ve Jacques Audiard’ın ilk İngilizce filmi The Sisters Brothers‘da izleyeceğimiz Gyllenhaal, Luca Guadagnino’nun Benedict Cumberbatch ve Michelle Williams’lı filmi Let It Fall Back‘te rol alacak. Finest Kind‘ın çekim tarihi açıklanmadı.