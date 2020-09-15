Bu hafta sevdiğimiz oyunculardan Jake Gyllenhaal heyecanla beklenen Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve‘le tekrar çalışacağını açıkladı. Yeni projenin ayrıntılarını açıklamayan Gyllenhaal yönetmenin şu sıralar senaryoyu kaleme aldığını belirtti. Yıllar önce ikili, Jo Nesbo‘nun romanı The Son‘ı sinemaya taşımaya yeltenmiş ama Dune projesi nedeniyle bu proje rafa kaldırılmıştı. Gyllenhaal daha önce Villeneuve’ün Enemy ve Prisoners filmlerinde rol almıştı. Bu arada üst üste iki büyük film (Blade Runner 2049 / Dune) yazıp yöneten Villeneuve, Sicario gibi orta bütçeli bir filmle kariyerine devam etmek istediğini açıklamıştı.

Gyllenhaal’a dönersek… Yetenekli aktörün Villeneuve’den önce Antoine Fuqua‘yla işbirliğine devam etmesi bekleniyor. Gyllenhaal, The Guilty yeniden çevriminin yönetmenliği için Fuqua’yla anlaştı. Orijinali gibi tek mekânda geçecek bu psikolojik gerilim filminin başrolü ve yapımcılığı Gyllenhaal’ın. 2018’de vizyona giren, Gustav Möller imzalı orijinal film epey olumlu eleştiriler almıştı. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı ama Covid nedeniyle stüdyolar az mekânda çekilecek filmlere yöneldiklerinden The Guilty yeniden çevrimi çok geçmeden çekilebilir. Bu arada Gyllenhaal’ın daha önce Fuqua’nın boks draması Southpaw‘ın başrolünü üstlendiğini hatırlatalım.