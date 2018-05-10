Birkaç ay önce Steven Spielberg ekibiyle biraraya gelip Indiana Jones 5 sonrası projelerini netleştirmeye çalışmıştı. Bu toplantıdan sonra Spielberg’in ünlü besteci Leonard Bernstein‘la ilgili bir film çekebileceği açıklanmıştı. Bu proje haberinden birkaç ay sonra bu kez Jake Gyllenhaal‘la Cary Fukunaga‘nın Bernstein’la ilgili bir film hazırladıkları duyuruldu. The American adı verilen filmde Gyllenhaal, Bernstein’ı oynayacak, filmi sonbaharda Fukunaga çekecek. Bu haberden kısa bir süre sonra Spielberg’in projesinin ayrıntıları belli oldu.

Deadline’ın haberine göre Paramount yeni yönetmen Bradley Cooper‘la Bernstein biofilmi için anlaşmaya varmış. Cooper, Bernstein adı verilen filmi Spotlight‘ın senaristi Josh Singer‘la birlikte kaleme alacak. Senaristlik ve yönetmenliğin yanı sıra filmin başrolünü de üstlenecek. Habere göre Singer senaryonun ilk taslağını Spotlight‘tan evvel (beş yıl önce) kaleme almış. Spielberg yapımcılıkla yetinecek. Filmin yapımcıları arasında Martin Scorsese de yer alacak. Çekim tarihi henüz belirlenmedi. Bakalım önce Gyllenhaal-Fukunaga’nın filmi mi çekilecek, yoksa Cooper-Spielberg-Scorsese’nin filmi mi? Cooper müzikal türündeki A Star Is Born‘la ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Bu filmi sonbaharda izleyebileceğiz.