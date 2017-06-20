Jake Gyllenhaal’ın en iyi performanslarından birisini içeren Nightcrawler filmiyle ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan senarist-yönetmen Dan Gilroy şu sıralar iki filmle meşgul durumda. İlki Denzel Washington ve Colin Farrell’lı Inner City. Bu filmin çekimlerini tamamlayan Gilroy post prodüksiyonla meşgulken sıradaki projesini de şekillendiriyor. Adı açıklanmayan filmin başrolünü Gyllenhaal üstlenecek. Nightcrawler‘da yardımcı rolde yer alan Rene Russo da bu filmde oynayacak. Gilroy’un bu filmi sanat dünyasında geçecek. Filmin çekimlerine yüksek ihtimalle 2018’de başlanacak. Pek çok stüdyonun filmin hakları için mücadele ettiğini, hakları alan stüdyonun hafta sona ermeden açıklanacağını da belirtelim.