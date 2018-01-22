Jake Gyllenhaal, GQ Australia’ya verdiği röportajda Brokeback Mountain’daki rol arkadaşı ve yakın dostu Heath Ledger’ı anlattı.

“Brokeback Mountain’dan önce de tanışıyorduk. İkimizin de önce seçildiği ama daha sonra birlikte çalışamadığımız bir filmin seçmelerinde tanıştık. Moulin Rouge için seçmelere girmiştik. Baz Luhrmann başrol için listeyi üçe indirdiğinde Ewan, Heath ve ben geriye kalmıştık. Bu süreç içinde hiç konuşmadık. Farklı kadın başrollerle deneme çekimleri yapıyorduk ama hiç karşılaşmadık. Ardından Ewan rolü aldı ve birbirimizle ilk kez o dönem tanıştık ve sıkı arkadaş olduk”

“Brokeback Mountain seçmelerine ise beraber girdik denebilir. Dostluğumuz filmin başrollerini birlikte almamızı sağlamış olabilir. Film büyük olay olduktan sonra Heath aradı ve gülerek “Baz Luhrmann (Moulin Rouge yönetmen) beni aradı ve gelecek filminde başrol teklif etti. Reddettim.” dedi. İkimiz adına da intikamı almıştı”

Gyllenhaal daha önce verdiği bir röportajda da “Hollywood ve film endüstrisi zor bir alan. Burada zaman zaman seçmelerde birbirinize rakip olsanız da dostluklar kurmanız çok önemli. Heath, çevresindeki herkesle dost olabilen bir insandı. Evinin 300 anahtarı vardı ve kapısı her dostuna sonuna kadar açıktı diyebilirim. İlişkilerinde, arkadaşlıklarında hep iyi anılar bıraktı. Onu çok özlüyorum” sözleriyle yakın arkadaşını anlatmıştı.