Daha önce açıklandığı üzere şu sıralar Hollywood’ta müzisyen Leonard Bernstein‘la ilgili iki büyük proje hazırlanıyor. İlki Jake Gyllenhaal’ın başrolünü ve yapımcılığını, Cary Fukunaga’nın yönetmenliğini üstleneceği The American filmi. Diğeriyse Martin Scorsese ve Steven Spielberg’in yapımcılığını, Bradley Cooper’ın başrolünü ve yönetmenliğini, Josh Singer’ın senaristliğini üstleneceği Bernstein filmi. THR’nin bugünkü haberine göre Gyllenhaal’lı The American filminde Bernstein’ın müziklerine yer verilemeyecek. Bunun nedeniyse Cooper’lı Bernstein filmi için Paramount’ın hızlı hareket edip hakları Leonard Bernstein Vakfı’ndan Gyllenhaal’dan önce satın almış olması.

Gyllenhaal-Fukunaga ikilisi hakları kaptırmış olsalar da projeyi iptal edecek değiller. Zira bu proje aktörün rüya projelerindenmiş. Çekimlere bu sonbaharda başlamayı planlıyorlar. Bir sorun ortaya çıkmazsa filmi 2019’da izleyebileceğiz. Cooper ise acele etmeyecek. Bernstein‘ın çekimlerine 2019 sonbaharında başlanacak, film 2020’de vizyona girecek. Bu filmden sonra Spielberg, Bernstein’ın müziklerini bestelediği West Side Story‘nin yeniden çevrimini yönetebilir.