Gençliğinden beri fazla ara vermeden pek çok filmde rol alan, bunların bazılarında Oscarlık performanslar ortaya koyan Jake Gyllenhaal’ı bu yıl birbirinden farklı dört filmde izleyeceğiz. Aşağıdaki dört filmin de çekimlerini tamamlayan Gyllenhaal’ın sıradaki filmi henüz belli olmadı. Jessica Chastain’le birlikte başrolü üstleneceği oyun uyarlaması The Division‘ın bu yıl çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor. Antoine Fuqua’nın yöneteceği The Man Who Made It Snow filmi de Fuqua önce The Equalizer 2‘yu çekeceği için 2018’den önce çekilemeyecek. Denis Villeneuve’ün yöneteceği açıklanan, Jo Nesbo’nun romanından uyarlanacak The Son da Villeneuve, Dune filmiyle meşgul olacağı için 2018, hatta 2019’dan önce çekilmeyebilir.

Life: Gyllenhaal kariyerinde ilk kez astronot rolünde karşımıza çıkacak. Deadpool‘un senaristleri Rheet Reese ve Paul Wernick’in kaleme aldığı filmi en son Child 44‘u çeken ama iyi eleştiriler alamayan Daniel Espinosa yönetti. Bilimkurgu türündeki filmde Gyllenhaal’a Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds ve Hiroyuki Sanada eşlik ettiler. Film, Mars’ın yaşanılabilir bir gezegen olduğunu keşfeden astronotlara odaklanıyor. Fakat bir süre sonra işler yolunda gitmeyecek ve uzay gemisinde Alien-vari bir hayatta kalma savaşı başlayacak. İlk tanıtımlar filmin Alien‘ın izinden gittiğini düşündürtüyor. Alien‘ın kopyası olmamasını umuyoruz. Life bizde 24 martta gösterime girecek.

Okja: Joon-ho Bong’un bir canavarla ilgili ikinci filmi. Bilimkurgu-aksiyon türündeki film, Netflix tarafından bu yaz yayınlanacak. Gyllenhaal’ın rolü henüz açıklanmadı. Aktör yardımcı rolde karşımıza çıkacak. Filmde Tilda Swinton, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun gibi tanıdık oyuncular da rol aldılar. Okja, Mija adlı küçük bir kızın çok sevdiği, büyük bir hayvanı bir şirketten korumaya çalışmasını konu alıyor. Mija’yı Se-hyun Ahn, şirketin patronu Nancy’i Swinton, yardımcısını Giancarlo Esposito oynadı.

Stronger: Bu film geçen ay ABD’de gösterime giren Mark Wahlberg’li Patriots Day‘le aynı olayı konu alıyor: 2013’te iki teröristin Yurtseverler Günü’nde düzenlenen maratonu bombalamaları. Patriots Day olayları polislerin gözünden aktarmıştı. Bu yıl vizyona girecek Stronger‘ın merkezindeyse sıradan bir vatandaş olan Jeff Bauman yer alıyor. Bauman saldırı sonrasında iki ayağını da kaybetmiş, uzunca bir süre bu travmayla başa çıkmaya ve iyileşmeye çalışmıştı. Bağımsız filmleriyle tanınan David G. Green’in yönettiği film, Bauman’ın Stronger adlı biyografik kitabından uyarlandı. Gyllenhaal’a Bauman’ın desteklerini esirgemeyen sevgilisi Erin Hurley rolünde Tatiana Maslany eşlik etti. Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Belki sonbaharda başlayacak ödül sezonunda gösterime girip Patriots Day‘in yapamadığını yapmaya çalışır. Patriots Day, ABD’den iyi eleştiriler almışsa da ödül sezonunda varlık gösterememişti.

Wildlife: Yıllardır pek çok iyi/usta yönetmenle (Paul Thomas Anderson, Denis Villeneuve, Rian Johnson, Joon-ho Bong, Steve McQueen, Ang Lee, Paolo Sorrentino) çalışan Paul Dano bu yıl kameranın arkasına geçip ilk filmi Wildlife‘ı çekti. Dano bu filmi Richard Ford’un romanından sevgilisi Zoe Kazan’la birlikte senaryolaştırdı. Dano filmin başrollerini Carey Mulligan ve Okja ve Prisoners filmlerinde çalıştığı Gyllenhaal’a paslamıştı. Gyllenhaal, Kazan-Dano çiftiyle birlikte filmin yapımcılığını da üstleniyor. Wildlife‘ın merkezinde küçük bir çocuk olan Joe yer alıyor. Film Joe’nun ebeveynleri Jerry Brinson’la (Gyllenhaal) Jeanette Brinson’ın (Mulligan) evliliklerinin Jeanette’in başka bir adama âşık olduktan sonra parçalanmasını bu çocuğun gözünden aktaracak. Şimdilik bu filmin de vizyon tarihi belli değil. Muhtemelen bu film de ödül sezonunda gösterime girecek. Gyllenhaal’la Mulligan’ın daha önce 2009 yapımı Brothers filminde çalıştıklarını da hatırlatayım.