Denzel Washington’a sıfır kampanyayla Oscar adaylığını getiren Roman J. Israel, Esq. filminin senaristi ve yönetmeni Dan Gilroy kariyerine Netflix filmi Velvet Buzzsaw‘la devam edecek. Gilroy bu filminde Nightcrawler‘da çalıştığı Jake Gyllenhaal ve Rene Russo ikilisiyle çalışacak. Henüz filmin konusu açıklanmadı. Sanat dünyasını fon alacak filmin çekimlerine martta başlanacağı açıklandı. Söylentilere göre Netflix filmi sonbaharda (ekimde) yayınlanacak. Ama henüz filmin adı ve yayın tarihi resmi olarak açıklanmadı. Söylentiler doğrulanırsa Gyllenhaal’ı tekrar Oscar yarışında görebiliriz. Filmin görüntü yönetmenliğini Robert Elswit‘in üstleneceğini de belirteyim. Elswit, Gilroy’un ilk iki filminde de yer almıştı.

Gelelim Netflix’in diğer filmi Triple Frontier‘a. Hollywood’un epey sorunlu filmlerinden bu film. 2010 yılında Kathryn Bigelow filmi Tom Hanks, Will Smith, Johnny Depp’li bir kadroyla çekmek istemiş ama türlü sorunlar nedeniyle çekimlere başlanamamış, en sonunda yönetmenlik koltuğu JC Chandor‘a teslim edilmişti. Paramount filmi yüksek bütçe nedeniyle yaptırmaktan vazgeçince hakları Netflix satın almış, lakin bu filmin kadrosu bir türlü oluşturulamamıştı. Yeni haberlere göre çekimlere mayısta Hawaii’de başlanabilir. Çekimlerin eylül sonu tamamlanacağı belirtiliyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Roman Vasyanov (Suicide Squad, Fury) üstlenecek. Filmin başrolleri Temmuz 2017’de Charlie Hunnam, Mark Wahlberg, Adria Arjona ve Pedro Pascal‘a teklif edilmişlerdi ama henüz kadroyla ilgili yeni bir açıklama yok. Film sonunda bu yıl çekilebilirse 2019’da yayınlanabilecek.