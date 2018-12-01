James Cameron sadece büyük bütçeli filmlere imzasını atan bir isim değil. Cameron belgesel yapmayı da çok seven, fırsat bulduğunda okyanusun derinliklerine dalıp buraları kameraya alan bir kişi. Usta yönetmen, Empire dergisiyle yaptığı bir röportaj sırasında yıllar önceki bir projesinden konuşmuş. James Cameron, 15 yıl önce Ruslarla iletişime geçip Uluslararası Uzay İstasyonu’na, yani uzaya gidip burayla ilgili bir belgesel yapmayı düşündüğünü söylemiş. Evet, Cameron 15 yıl önce uzaya çıkıp uzayla ilgili bir belgesel hazırlamayı düşünmüş ama sonra kararını değiştirmiş.

Yönetmen daha sonra bu belgesel projesini sinema filmine çevirmeyi planlamış, başrolü de Hollywood’un yıldız oyuncularından Tom Cruise‘a paslamış. “Aslında 15 yıl önce uzayda uzayı konu alan bir film yapmak için Cruise’la konuştum. 2000 yılında Ruslarla Uluslararası Uzay İstasyonu için iletişime geçmiştim. Amacım üç boyutlu bir belgesel yapmaktı. Ama sonra bunu filme dönüştürmem gerektiğini düşündüm. Sonra ‘Tom, sen ve ben, Soyuz aracından iki koltuk alacağız ama birileri bizi mühendis olarak eğitmeli’ dediğimde Tom ‘Sorun değil, ben mühendis olarak eğitirim’ demişti. Öyküyle ilgili bazı fikirlerimiz vardı ama halen kavramsal düzeyde'” demiş. Ne yazık ki bu ilginç proje hayata geçirilemedi.