Wonder Woman ikinci haftasında DC’nin ikinci haftasında en az seyirci kaybeden filmi olmuştu. Bu hafta da seyirci sayısında büyük bir düşüş olmadı. 149 milyon dolar bütçeli filmin ABD hasılatı...

Geçen hafta vizyona giren Wonder Woman bu hafta da liderliği kaptırmadı. 149 milyon dolar bütçeli filmin hasılatı bu hafta 435 milyon dolara ulaştı. Cuma günü vizyona giren The Mummy...

DC 2013’te Man of Steel filmiyle başlattığı evreninde dördüncü filmi Wonder Woman‘la kötü eleştiriler serisini noktaladı. Sonraki filmleri beğenilir mi, beğenilmez mi bilinmez, şimdilik Wonder Woman, DC’nin çoğunluk tarafından...