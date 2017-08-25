James Cameron, bu yıl geniş kitleler tarafından izlenilen ve beğenilen Wonder Woman’a farklı bir eleştiri getirdi:

“Hollywood’un Wonder Woman üzerinden kendini kutlaması ve pohpohlaması hedefi çok şaşmış bir durum. Sonuçta nesneleştirilmiş bir ikon, Hollywood yine eski alışkanlıklarına geri dönmüş durumda…”

“Filmi sevmediğimi söylemiyorum ama bana göre geriye atılmış bir adım. Wonder Woman erkek süper kahramanlar ne yapıyorsa aynısını yapan bir kadın sadece”

Cameron, Wonder Woman’a kendi yarattığı karakterlerden Sarah Connor’ı da örnek göstermeden duramadı:

“Sarah Connor bir güzellik ikonu değildi. Güçlüydü, sorunları vardı, korkunç bir anneydi. Ve yaptıklarıyla seyircinin saygısını kazandı. Serinin ilerleyen dönemlerinde izleyicilerin yarısı kadındı. Sarah Connor’ı izlemeye geliyorlardı”