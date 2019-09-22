Biz James Cameron’ın Avatar’ın devam filmlerini tamamlamaya çalıştığını düşünürken, usta yönetmen dalış rekoru için kavgaya tutuştu… Cameron’un tartışmaya girdiği isim Victor L. Vescovo… Vescovo, çok zengin bir insan olmasının yanısıra hem kuzey, hem güney kutbuna ulaşmış, dünyanın en yüksek 7 zirvesine tırmanmış bir maceracı…

Her şey Vescovo’nun Pasifik’teki Challenger Deep’e özel bir araçla dalması ve “10.928 metre derinliğe indik. Eski rekoru 16 metreyle geliştirdik” açıklamasıyla başladı. Rekorun sahibi James Cameron “Bu mümkün değil, çünkü indiğimiz yerde daha derin bir nokta yok. Yükseklikle ilgili istediğiniz rekoru kırmak mümkün ama derinliğin bir limiti var. Zemini belli olan bir çukurda, daha derine inemezsiniz” açıklamasıyla Vescovo’nun yalan söylediğini doğrudan söylemese de ima etti…

Victor L. Vescovo ise son açıklamalarıyla “Dip noktası dar bir alan değil, 3-4 kilometrelik bir yüzey… James Cameron indiğimiz noktayı gözden kaçırmış olmalı… İndiğimiz noktanın derinliği, bağımsız bir üçüncü parti ölçüm kurumu tarafından denetleniyor. Rekoru kırdığımı ben değil, onlar söylüyor.” sözleriyle iddiasını yineledi…

Bakalım James Cameron tartışmayı devam ettirecek mi, yoksa esas yapması gereken işi tamamlamaya odaklanıp Avatar serisine konsantre olabilecek mi?