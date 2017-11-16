James Franco, Sam Raimi’nin yönettiği Spider-Man üçlemesindeki Harry rolüyle Hollywood’ta ünlenmişti. Spider-Man üçlemesinden sonraysa Franco süper kahraman filmlerinde yer almadı, daha ziyade bağımsız filmlerde yer aldı. Spider-Man 3‘den yıllar sonra Franco, Marvel’a dönecek. Ama Disney’le değil, Fox’la çalışacak. Fox stüdyosunun hazırlıklarına başladığı Multiple Man filminin başrolünü üstlenecek. Senaryoyu Wonder Woman‘ın senaristi Allan Heinberg kaleme alacak. Fox’ın çizgi-roman uyarlamalarının yapımcılığını üstlenen, bu aralar X-Men: Dark Phoenix‘le meşgul olan Simon Kinberg filmin yapımcılığını üstlenecek.

Multiple Man, X-Men çizgi-romanlarındaki karakterlerden birisi. Asıl adı Jamie Madrox olan Multiple Man bir mutant. Gücüyse kendisinin kopyalarını yapabilmesi. Ama kopyalarıyla uzun bir süre birleşmezse birleştiğinde kişilik bölünmesi sorunuyla karşılaşabiliyor. Jamie bastırdığı duygularını bu kopyalarıyla yansıtan bir mutant. Zengin, pek çok dil bilen, bilgili, X-Men üyeleriyle de çalışmış birisi. Fox’ın filme henüz bir yönetmen atamadığını, senaryo da henüz yazılmadığından çekim tarihinin belli olmadığını belirteyim. X-Men evreninde 2018’de Deadpool 2, New Mutants ve Dark Phoenix‘i izleyeceğiz. Gambit, Gore Verbinski’nin yönetmenliğinde 2018’de çekilebilir.