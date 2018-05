Call Me by Your Name‘le uyarlama senaryo Oscar’ını kazanan senarist-yönetmen James Ivory senaristlik kariyerine The Judge’s Will adlı filmle devam edecek. Prestijli filmler yaptıran Fox Searchlight’ın finansmanını ve dağıtımcılığını üstleneceği bu filmi Alexander Payne yönetecek. Aile draması türündeki bu film, Ruth Prawer Jhabvala‘nın New Yorker’da yayınlanan öyküsünden uyarlanacak. Searchlight öykünün haklarını 2013’te satın almıştı. Adından da anlaşılacağı üzere film bir yargıcı merkeze koyacak, yargıcın kalp krizi geçirdikten sonra 25 yıllık eşiyle yollarını ayırmasını anlatacak.

Öyküyü kaleme alan Jhabvala, Ivory’nin yönettiği pek çok filmin senaryolarını kaleme almış usta bir senarist. Jhabvala A Room with a View ve Howards End senaryolarıyla Oscar kazanmıştı. Jhabvala Nisan 2013’te 85 yaşında vefat etti. Ivory’nin Chris Terrio’nun kaleme alacağı Richard II filmini yöneteceğini belirteyim. Son filmi Downsizing’le kötü eleştiriler alan Payne mahkeme filmi Burial‘ı da yönetecek.