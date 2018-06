Call Me by Your Name‘le Oscar kazanan usta senarist-yönetmen James Ivory‘nin önünde birkaç proje var. İlki sadece senaristliğiyle yetineceği The Judge’s Will filmi. Ivory bu filmin senaryosunun yazımına aralığa dek devam edeceğini belirtmiş. Filmi Alexander Payne yönetecek. Film, Ivory’nin tüm filmlerini kaleme alan rahmetli meslektaşı Ruth Jhabvala’nın kısa öyküsünden uyarlanacak. Senarist, Jahabvala’nın merkezdeki yargıç karakterini Hintli olarak yaratmadığını, dolayısıyla karakteri Amerikan yapabileceğini, mekânın da herhangi bir yerde geçebileceğini, Payne’in isteğinin Chicago olduğunu söylemiş. Ivory Chicago’da çalışmayı heyecanla bekliyor.

Öte yandan usta senarist diğer projesini de duyurdu. “Peter Cameron‘ın yazdığı Coral Glynn adlı romanı uyarlamayı düşünüyorum. Senaristliğin yanı sıra yönetmenliği de üstlenmeyi istiyorum. Roman 1950’lerde İngiltere’de geçiyor. Öyküde zeki bir dedektif yer alıyor, ki tam Daniel Day-Lewis‘lik bir rol. Ayrıca Helena Bonham Carter, Rupert Graves ve Julian Sands için de güzeller roller mevcut,” diyor. Bilindiği üzere Day-Lewis bu yıl emekli olduğunu duyurmuştu. Ivory, “Daniel daha önce de oyunculuğu bırakmıştı, ama sonra Lincoln filmi için bu kararından vazgeçmişti. Belki bizim dedektifimizi oynamak ister, belki eski arkadaşlarıyla bu filmde çalışmak için ikna olur,” demiş. Genelde uzun aralar veren aktörü emekliliğinden döndürebilecek mi Ivory. Filmin henüz resmi olarak duyurulmadığını da belirteyim.