Bu yıl Logan filmiyle karşımıza çıkıp çok iyi eleştiriler alan James Mangold, Taylor Sheridan’ın kaleme aldığı psikolojik gerilim türündeki Disorder senaryosunu okuyunca bu filmi yönetme teklifini hemen kabul etti. Sheridan filmi Matthias Schoenaerts ve Diane Keaton’ın başrolde yer aldığı aynı adlı Fransız filminden uyarladı. Alice Winocour’un yazıp yönettiği, 2015’te Cannes Film Festivali’nde gösterilen bu film savaştan sonra psikolojisi çöken Vincent’ın Lübnanlı bir iş adamının eşini ve çocuğunu korumasını konu alıyor. Disorder, Mangold’un sıradaki filmi olacak. Yönetmenin projeleri arasında Don Winslow’un romanından uyarlanacak The Force ve Denizler Altında 20 Bin Fersah uyarlaması da yer alıyor.