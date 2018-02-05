James Mangold sıradaki filmi olarak Patti Hearst’ın kaçırılışına odaklanan isimsiz filmi seçmişti ama Hearst’ın ailesi filmin uyarlanacağı kitabı “Hearst’ın kaçırılıp tecavüze uğramasını romantikleştiriyor,” diyerek eleştirdiği için Fox bu filmi iptal etmişti. Çok geçmeden Mangold yeni projesini belirledi. Yönetmen en hızlı arabayı üretmek için birbirleriyle mücadele eden Enzo Ferrari’yle Henry Ford’u konu alan isimsiz bir filmi yönetecek. Mangold bu filmi de Fox çatısı altında çekecek. Bu filmin yönetmenin sıradaki filmi olup olmayacağı bilinmiyor. Senaryoyu Jez ve John-Henry Butterworth birlikte kaleme alıyorlar. Gelelim başrollere. Mangold, Ken Miles rolü için Christian Bale‘i, Caroll Shelby rolü içinse Matt Damon‘ı istiyor. Ama henüz iki aktöre de teklif götürülmedi. İki aktörün de sıradaki projeleri belli değil.