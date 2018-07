Daha önce şurada Christopher Nolan’ın çekmek istediği ama bazı nedenlerden ötürü çekemediği ve sadece yapımcılığını üstleniyor olsa da hayata geçemeyen veya başka birisinin devraldığı projelerini derlemiştik. Şuradaysa Guillermo del Toro’nun iptal edilmiş ama Oscar sonrası hayata döndürülebilecek projelerini listelemiştik. Sırada James Mangold var. Logan‘la olumlu eleştiriler alan Mangold’un da çekemediği projelerini derledik.

Patty Hearst Filmi: Logan‘ın elde ettiği gişe başarısından sonra yönetmen Mangold, Patty Hearst’ün kaçırılmasını konu alan bir filmi çekmeye karar vermişti. Başrolü genç aktris Elle Fanning‘e teslim eden Mangold hazırlıklara hemen başlamıştı. Film, Jeffrey Toobin‘in kaleme aldığı American Heiress kitabından uyarlanacak, Hearst’ün 1974’te SLA örgütünce kaçırılmasına, aylarca dolapta kilitli tutulup sürekli tecavüze uğramasına, yıllar sonra bu örgütle birlikte banka soygununa katılmasına odaklanacaktı. Projenin hazırlıkları devam ederken Hearst kitabın gerçekleri yansıtmadığını, daha kötüsü tecavüzü ve şiddeti romantize ettiğini açıklayınca Fox filmi iptal etmeye karar vermişti. İptal edilmeseydi bu yıl çekilip 2019’da vizyona girecekti.

20.000 Leagues Under the Sea: Captain Nemo: Disney, Jules Verne‘ün bilimkurgu klasiği Denizler Altında 20 Bin Fersah‘ı sinemaya uyarlamayı çok istiyor. Yıllar önce yönetmenlik için David Fincher‘la anlaşan Disney başrol için Brad Pitt‘i ikna edebilmişti. Senaryonun son halini Se7en‘ın senaristi Andrew Kevin Walker şekillendirmişti. Çekimlere gün sayılırken Fincher projelerinde sürekli olan şey oldu: Film yüksek bütçe nedeniyle rafa kaldırıldı. Pitt’in Kaptan Nemo’yu oynadığı, Fincher’ın yönettiği bir filmden bütçe nedeniyle mahrum kaldık yani. Fakat Disney 2016’da projeyi raftan indirip yönetmenliği bu kez Mangold’a teslim etmişti. Yönetmen o sıralar Logan‘a hazırlanıyordu. Lakin Logan‘ı tamamladıktan sonra bu projeden yeni bir haber gelmedi. Mangold’un filmi çekip çekmeyeceği, filmin iptal edilip edilmediği şimdilik belli değil. Bu arada Bryan Singer da birkaç yıl evvel Fox için romanı uyarlamak istemiş ama Bohemian Rhapsody nedeniyle projeyi rafa kaldırmıştı. Fox bir yıl içinde Disney’in olacağı için Singer’ın projesi iptal edilecektir.

The Force: Amerika’nın çok sevilen, çok satan yazarlarından Don Winslow, The Force adlı romanıyla epey övülmüştü. Roman için “Polislerin dünyasında geçen The Godfather” tanımı yapılmıştı. Dilimize ne yazık ki çevrilmeyen bu romanın yönetmenliği için Mangold’la, senaristliği için David Mamet‘le anlaşılmıştı. Yapımcılık koltuğundaysa Ridley Scott yer almıştı. Mangold filmi bu yıl çekmeyi, Mart 2019’a hazır hale getirmeyi planlıyordu ama olmadı. Fox filmi rafa kaldırdığını açıkladı. Filmin çekilmeme nedeni belirtilmedi. Polis teşkilatında geçip yozlaşmış polisleri konu alan filmin Ford v Ferrari‘den sonra çekilmesini umuyorum. Mangold bu filmden sonra önce Patty Hearst projesine, o da iptal edilince Ford‘a geçmişti.

Three Little Words: 2013 yılı. Mangold, Ashley Rhodes-Courter‘ın anı kitabını sinemaya uyarlamaya karar verdi. Kitap, Ashley’nin biyolojik annesi kontrolden çıktığı gerekçesiyle devlet tarafından annesinden alındıktan sonra hayatını on dört farklı koruyucu ailede geçirmesini, en sonunda biyolojik annesini bulmaya çalışmasını konu alıyor. Mangold bu filminin başrolünü Walk the Line‘da çalıştığı Reese Witherspoon‘a teslim etmiş, biyolojik anne rolü için Amanda Seyfried‘la görüşmüştü. Fakat bu film de o yıl çekilemedi ve rafa kaldırıldı. Çekilseydi 2014’e yetişecekti.

The Deep Blue Good-by: Başrolleri belli olmasına rağmen çekilemeyen bir proje daha. 2015 yılı. Fox, Mangold’un The Deep Blue Good-by adlı romanı sinemaya uyarlayacağını açıkladıktan sonra başroller Christian Bale, Rosamund Pike, Nicola Peltz, Peter Dinklage‘e teslim edilmişti. Çekimlere kısa bir süre kala Bale dizinden sakatlandı ve projeden çekilmek zorunda kaldı. Fox başrolü başka bir yıldıza paslamak yerine projeyi iptal etti. Roman Travis McGee’nin hırsız ve seri tecavüzcü Allen’ı yakalamaya çalışmasını konu alıyor. Yazar John D. MacDonald, McGee’nin merkezinde başka romanlar da kaleme almıştı. Film çekilseydi Bale, McGee’ye hayat verecekti. Bu arada Bale’le çalışmayı çok isteyen aktris Pike geçen yıl vizyona giren Hostiles filminde aktöre eşlik etmişti.

İsimsiz X-23/Laura Filmi: James Mangold’un Logan filmi vizyondayken bu filmdeki küçük mutant Laura karakteri çok sevilmişti. Karaktere gelen bu olumlu tepkiden sonra Mangold, Laura’yı merkeze koyan bir film yapmak istediğini, X-Men evrenine bu filmle devam edebileceğini söylemişti, lakin Fox o zamanlarda filme yeşil ışık yakmamıştı. Filmin IMDb sayfası duruyor olsa da çekilip çekilmeyeceği şimdilik belli değil. Ama Disney’in Fox’ı satın almak üzere olduğunu düşünürsek pek umut bağlamamak gerek. Zira satıştan sonra X-Men evreni, MCU’ya uygun hâle getirilecek.

Crenshaw: Aralık 2017’de yazar Katherine Applegate‘in çocuklar için kaleme aldığı Crenshaw adlı kitabın sinemaya taşınacağı, filmi Mangold’un yöneteceği açıklanmıştı. Ama sonradan bu projeden yeni bir haber gelmedi. Kitap bir çocukla Crenshaw adlı hayali kedinin arkadaşlığını konu ediniyor.

Disorder/Maryland: Yönetmen Alice Winocour, Matthias Schoenaerts‘in filmlerini izleyince ona özel bir film hazırlamaya karar verip Disorder‘ı kaleme almıştı. Aktörün savaştan travmayla dönen, bir iş adamının evinin koruması olan eski bir askeri oynadığı bu film aslında çok da iyi eleştiriler almamış, gündemde de fazla yer etmemişti. Buna rağmen filmin yeniden çevrim hakları satın alınmış, senaristlik için Taylor Sheridan‘la, yönetmenlik için Mangold’la anlaşılmıştı ama bu film de duyurulduktan sonra çekilemedi. Yönetmenin çekmek istediği başka projelerin olduğunu düşününce yakın zamanda çekilemeyebileceğini söyleyebiliriz.