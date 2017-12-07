Bu yıl Logan filmiyle hem eleştirmenler cephesinde, hem de gişede başarılı olan senarist-yönetmen James Mangold’un sıradaki filmi açıklandı. Mangold, Jeffrey Toobin’in American Heiress adlı kitabını sinemaya uyarlama teklifini kabul etti. Adı açıklanmayan film, Patty Hearst’in kaçırılışına odaklanacak. Hearst 1974 yılında Symboinese Liberation Army tarafından kaçırılır. Aylarca bir dolapta tutulur, sürekli tecavüze uğrar. Hearst gün geçtikte kendisine kaçıranlara daha çok bağlanır ve bir gün onlarla birlikte bir banka soygununa katılır, yıllar sonra Bill Clinton tarafından affedilir. İsimsiz filmin başrolü genç aktris Elle Fanning’e teklif edildi. Aktrisin kararı henüz açıklanmadı.

Mangold pek çok projeye dahil oldu. Don Winslow’un romanı The Force‘un ve Katherine Applegate’in çocuklar için kaleme aldığı romanı Crenshaw‘ın ve Denizler Altında 20 Bin Fersah‘ın sinema uyarlamalarını yöneteceği açıklanmıştı. Mangold, Logan‘da karşımıza çıkan X-23/Laura’ya odaklanan bir film de hazırlıyor. Ama bu filmlerden önce Patty Hearst filmini çekmesi bekleniyor. Jared Leto’nun da Hearst’ün kaçırılışına odaklanan bir film hazırladığını hatırlatayım.