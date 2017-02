Genç yönetmen Xavier Dolan yönetmenliğe hızını kesmeden devam ediyor. Yeni filmi The Death and Life of John F. Donovan'ın çekimlerine bu hafta Montreal'de başladı. ...

The Theory of Everything'den sonra The Night Of dizisinin dördüncü bölümünü çeken James Marsh, bu yıl The Mercy adını verdiği yeni filmiyle karşımıza çıkacak....