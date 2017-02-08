The Theory of Everything ve bu yıl izleyeceğimiz The Mercy filmlerinin yönetmeni James Marsh hızını kesmeden film üretmeye devam edecek. Marsh’ın adı henüz açıklanmayan sıradaki filmi için enfes bir kadro oluşturmaya çalıştığı açıklandı. 2015’te Londra’daki Hatton Garden’da gerçekleşen soygunu konu alacak filmin başrolleri için Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent ve Ray Winstone’la görüşmelere başlandı. Henüz aktörlerle sözleşme imzalanmadığını belirteyim. Çekimlere bu yıl başlanacak. Filmi Mark Seal kaleme alıyor. Seal bu filmi, Vanity Fair’deki makaleden uyarlıyor. 2015’te gerçekleşen soygun, İngiltere tarihinin en büyük soygunu kabul edildi. Soyguncuların yaşları 76, 74, 67 ve 58’di. Bu dört yaşlı soyguncu 300 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalmışlardı.