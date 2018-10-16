8 yıldır hazırlıkları süren Jan Zizka – Warrior of God isimli çek yapımı biofilm uluslararası oyuncu kadrosunun zenginliğiyle dikkat çekiyor. Ülke tarihinin en büyük bütçeli (8 milyon euro) filminde Michael Caine, Sophia Lowe, Ben Foster, William Moseley ve Til Schweiger gibi dünya sinemasının önemli isimlerini izleme şansı bulacağız. Çek oyuncular Ondřej Vetchý, Marek Vašut ve Jan Budař da filmin kadrosunda…

Dublörlükten yönetmenliğe geçtikten sonra gişede başarılı bir performans sergileyen Petr Jákl’ın yönettiği filmde çek komutan Jan Zizka’nın hayatı işlenecek. Doğu Avrupa’nın en “yaratıcı” komutanlarından biri olan Zizka, girdiği birçok zor savaşı zekasıyla kolayca kazanmasıyla tanınıyor.