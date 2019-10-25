Jane Fonda Bu Kez Ted Danson İle Birlikte Göz Altına Alındı

Usta oyuncu eylemlerini sürdürüyor...
yazar: 25 Ekim 2019

Jane Fonda, iklim değişiklikleriyle ilgili eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda polise direndiği için iki kez göz altına alınan yıldız oyuncu, bu sefer Ted Danson ile birlikte polis gözetimi altına alındı.
32 arkadaşıyla birlikte içeri alınan Fonda ve Danson’ın bir süre sonra serbest bırakılması bekleniyor.

Umarız, Fonda ve Danson’a başka oyuncular da katılır ve göz altına alınmaktan korkmadan iklim değişikliği eylemlerine destek verir.

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