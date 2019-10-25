Jane Fonda, iklim değişiklikleriyle ilgili eylemlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda polise direndiği için iki kez göz altına alınan yıldız oyuncu, bu sefer Ted Danson ile birlikte polis gözetimi altına alındı.

32 arkadaşıyla birlikte içeri alınan Fonda ve Danson’ın bir süre sonra serbest bırakılması bekleniyor.

Umarız, Fonda ve Danson’a başka oyuncular da katılır ve göz altına alınmaktan korkmadan iklim değişikliği eylemlerine destek verir.

He did it, folks. Ted Danson arrested by the capitol police. pic.twitter.com/tD7lvzgpjF — Hannah Jewell (@hcjewell) 25 Ekim 2019