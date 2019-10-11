Jane Fonda, ABD Başkenti Washington, D.C’de uzun süredir devam eden çevre eylemlerinde polise mukavemetten içeri alındı. Hayatı boyunca birçok eyleme katılan ve bir çok kez gözaltına alınan Fonda, Capitol Hill’de katıldığı eylemde kelepçelenerek göz altına alındı…

Fonda, gözaltına alınmadan önce “Bundan sonra her cuma Capitol Hill’deki eylemlere katılıp, çevre eylemlerine destek vereceğim. Kenarda durup, petrol endüstrisinin para kazanmak için geleceğimizi mahfetmesini izleyemeyeceğim. Daha fazla bekleyemeyiz, sesimizi çıkarmalıyız” açıklamasını yayınlamıştı. Fonda ile beraber 15 gösterici daha gözaltına alındı.