ABD başkenti Washington’da haftalardır Kongre’nin merdivenlerinde, gösteriye yasak bölgede İklim eylemini sürdüren Jane Fonda, sık sık gözaltına alınıyor. Fonda’ya birçok ünlü oyuncu da eşlik ediyor ve eylem de giderek büyüyor. Fonda, kendisiyle beraber gözaltına alınan oyuncu arkadaşlarına ve eylemcilere gözaltındaki nezarethane süresi için önerilerde bulundu:

“Normalden daha sıkı ve kat kat giyinmeniz iyi oluyor… Geceyi nezarethanede geçirecekseniz, ekstra kıyafetleri yastık ve battaniye olarak kullanabiliyorsunuz. Fotoğraflı bir kimliğinizi ve 50 dolar kefalet ücretini asla unutmayın. Kefalet ücretiniz yoksa, biz ödüyoruz zaten.”

“Bu hareketi ben başlatmadım. Uzun süredir gençlerin yürüttüğü ve büyüttüğü bir hareketti… Demokratik her hakkımızı, dünyanın hızla ölüme doğru gitmesini engellemek için kullanacağız. Sivil itaatsizlik de bunlardan biri”

“Polis bana ünlü olduğum için farklı davranıyor, bunu biliyorum. Siyahi ve ünlü olmayan biri olsaydım, farklı davranacaklardı, bunu da biliyorum. Bundan ben utanıyorum ama onlar utanmıyor”