HBO henüz Game of Thrones‘un son sezonuna aylar varken, Eylül 2018’de Jane Goldman‘a bir spinoff dizisi hazırlattığını açıklamıştı. Başrolün Naomi Watts‘a teslim edildiği dizi binlerce yıl öncesinde geçecekti. Kitapların yazarı George R.R. Martin‘le birlikte kaleme alınan pilot bölüm bu yaz S.J. Clarkson‘ın yönetmenliğinde çekildi. Ama bugünkü haberlere göre HBO pilot bölümü hiç beğenmemiş, Goldman’ı kurgu odasına gönderip pilotu toparlamasını istemiş. Ama toparlamadan sonra da pilot bölüm beğenilmeyip çekimlere sil baştan başlanırsa maliyetin epey artacağı düşünülünce HBO dizinin fişini çekmiş. Yani dizi yayın hayatına başlamadan sona erdi.

Ama HBO, Game of Thrones defterini tamamen kapatmış değil. Kanalın en çok izlenen ve en çok ödül kazanan dizisiyle ilgili en az dört spinoff projesi mevcut durumda. HBO 2017’de beş spinoff projesi sipariş etmiş, bu projelerden en beğendiğine (Goldman’ın projesine) pilot onayını vermişti. Goldman’ın dizisinin iptalinden sonra yola Ryan Condal‘ın isimsiz dizisiyle devam edilebilir. Condal’ın dizisi 300 yıl öncesinde geçip Targaryenlerin ihtişamlı günlerini konu alıyor. Condal bu diziyi Fire & Blood adlı kitaptan uyarlayacak.