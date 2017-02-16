Jared Leto daha önce Artifact ve Great Wide Open belgesellerini ve pek çok müzik klibini yönetmiş ama henüz uzun metrajlı bir film çekmemiş bir sinemacı. Bu durum önümüzdeki dönemlerde 77 adlı filmle değişecek gibi görünüyor. Bugün aktörün ilk sinema filminin hazırlıklarına başladığı açıklandı. Yazar James Ellroy’un kaleme aldığı senaryoyu Boardwalk Empire ve Narcos‘un senaristlerinden David Matthews tekrar kaleme alacak. Suç-gerilim türündeki 77‘yi Paramount dağıtacak. Çekimlere ne zaman başlanacağı henüz açıklanmadı.

Film, 1974’te Los Angeles’ta geçip iki polise odaklanacak. Patty Hearst evindeyken SLA örgütünce kaçırıldıktan sonra bu iki polis, kadını kurtarmaya çalışacaklar, olaylar gelişecek. Filmin gerçek olaylardan uyarlanacağını, Hearst’ün kaçırıldıktan sonra örgütle birlikte banka soygununa katıldığını, 1976’da yakalanıp üç yıl hapse mahkum edilip ’79’da başkan tarafından affedilip salındığını belirtelim.