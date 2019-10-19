Ağır eleştiriler alan Suicide Squad’da 8 dakika görünen Jared Leto, Joker’i oynamaya kendisinin devam etmesi için Todd Phillips’in filmini engellemeye çalışmış. Joaquin Phoenix’in Joker’i oynayacağının duyurulmasından sonra çok kızgın ve üzgün olduğu yönünde bu ay başında haberler yayınlanan Leto’ya yakın isimler gelişmeleri doğrulamayı sürdürüyor.

Warner Bros’ta tanıdığı ve beraber çalıştığı isimleri sık sık arayan ve projenin iptali için baskı yapmaya çalıştığı ortaya çıkan Leto, doğal olarak sonuç alamamış. Leto, müzik kariyerinde menajerliğini yapan Irving Azoff’a da Warner Bros’taki tanıdıklarına ulaşıp kulis yapması için baskı yapmış ve ret yanıtı alınca menajerini kovmuş.

Leto, hala DC Evreni’nin resmi Joker’i olsa da Birds of Prey’in Harley Quinn’in Joker’den ayrıldıktan sonra yaşadıklarına odaklanması, Leto’lu yeni bir film şansını iyice düşürüyor.