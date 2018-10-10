Bilindiği üzere Sony, Spider-Man’siz bir Spider-Man evreni tasarlıyor. Evrenin ilk filmi Venom‘u izledik. Beklendiği üzere sıradaki film Morbius olacak. Avi Arad, Collider’la yaptığı röportajda Morbius’ın çekimlerine Şubat 2019 civarında başlanacağını açıkladı. Jared Leto’nun vampiri oynayacağı bu filmi Daniel Espinosa yönetecek. Peki bu film yetişkinlere dönük mü olacak, yoksa Venom gibi çocukları da mı hedefleyecek? Arad, “Öykü 17A sınırını gerektiriyorsa, bu sınır olmadan film başarılı olamayacaksa o zaman tabii ki 17A sınırlı bir film yaptırırız,” diyor demesine de çok heyecanlanmamak gerek. Zira Arad şiddeti gösterme taraftarı değil.

Öte yandan yapımcı “Torunlarım, çocuklarım var ve onlar da bu filmleri izlemeyi çok istiyorlar. 7 yaşındaki torunumu Venom’a götürdüm, unutamayacağı bir zaman geçirdi orada,” diyor. Arad bu filmleri 13A yaparsa şaşırmamak gerek. Zaten Venom 2’nin de vahşi Carnage karakterine rağmen 13A olacağını söylemişti.

Bu arada evrenin diğer filmi Kraven the Hunter’ın senaryo yazımına da başlanmış. The Equalizer’ın senaristi Richard Wenk, Universal Soldiers’ın yeni versiyonunun senaryosunu tamamlar tamamlamaz Kraven’a başladı. Film çizgi-romana sadık olacak. Yönetmen henüz belirlenmedi. Şimdilik Spider-Man evreninden gelen haberler bu şekilde.