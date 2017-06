Şu sıralar Charlize Theron’lı komedi filmi Tully‘nin post prodüksiyonuna devam eden senarist-yönetmen Jason Reitman bir yandan da sıradaki filmi The Frontrunner‘ın senaryosuyla meşgul oluyor. Gelen haberlere göre filmin başrolü için Hugh Jackman’la anlaşıldı. Jackman bu filmde Gary Hart’ı oynayacak. Film, 1988’de demokrat partinin başkan adayı olması planlanan Hart’ın Donna Rice’la ilişkisi olduğu ortaya çıkınca adaylıktan çıkarılmasına odaklanacak. Hart daha sonra senatör olmuştu. The Frontrunner, Reitman’ın politikaya odaklanan ikinci filmi olacak. Yönetmen daha önce politikaya odaklanan Thank You For Smoking filmini çekmişti.