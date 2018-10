Amazon bu yılın başlarında usta aktör Javier Bardem‘in başrolünü ve yapımcılığını üstleneceği Cortes mini dizisini duyurdu. Şurada diziye uzun uzadıya değinmiştik. Bu mini dizi dört bölümden oluşup denizci Hernan Cortes‘e odaklanacak. Collider sitesi aktörle yaptığı röportaj sırasında bu mini diziyi de, aktörün halen projede yer alıp almadığını da sordu.

“Evet. Bu benim, Loving Pablo gibi tutkuyla bağlı olduğum projelerimden. Çok uzun zamandır Steven Spielberg‘le birlikte çalışıyorum, bu proje gerçekleşecek. 2019’da çekileceğini umuyorum, çekimler için sabırsızlanıyorum. Hâlâ bazı şeyleri kararlaştırmaya çalışıyoruz, yönetmen ve diğer şeyleri. Ama Amazon, Amblin, ben ve senarist Steve Zaillian epey epey heyecanlıyız. Orijinal bir dizi olacak, çünkü bu öykü daha önce anlatılmadı. Hırs, dini fanatizm, insanların başkalarına yapabilecekler korkunç şeyler, hırsın ve dinin adı üzerine çok güçlü bir öyküye sahip,” diyor aktör. Ama ellerini çabuk tutsalar iyi ederler, zira Cortes’le ilgili başka bir proje de hazırlanıyor.

Öte yandan aktöre Bride of Frankenstein projesi de soruldu. Biliyorsunuz, Universal, Dark Universe adlı bir evreni The Mummy filmiyle başlatmış, Bride of Frankenstein‘la devam ettirmek istemişti ama ilk film tutmayınca ikincinin çekimleri süresiz ertelenmişti. Bardem, “Keşke [proje hakkında bir şeyler] biliyor olsam, keşke sana bir şeyler söyleyebilsem, ama bilmiyorum. Bazı şeyler çok hızlı gerçekleşti ve sonra durdu. Bence prodüksiyonu durdurmak iyi bir fikirdi, çünkü proje hazır değildi. Universal’la ilgili güzel şeyler söyleniyor. Onlar hazır değillerdi, o yüzden prodüksiyonu durdurmaya, düşünüp başka bir yolu tercih etmeye karar verdiler. Şu an da yapılan bence bu. Bilemiyorum. Bildiğim şey projeye ilgilerini yitirmediler. Hatta bu ikonik figürlerle epey ilgililer. Ama çekim tarihini bilmiyorum. Tabii ki içinde yer almayı çok isterim,” demiş.