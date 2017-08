Javier Bardem’le Penelope Cruz Temmuz 2010’da evlendi. Ama Bardem’le Cruz’un geçmişi 2010’dan çok öncesine dayanıyor. Henüz ikisi de genç oyuncularken beraber birkaç İspanyol filminde rol aldılar. Gençken oynadıkları bu filmlerden sonra da işbirlikleri devam etti. Bazen başrolde yer aldılar, bazen ortak sahneleri bile olmadı. Şu an iki çocuk sahibi olan çift birlikte çalışmaya devam ediyor. Lafı uzatmayıp bu filmleri en yeniden en eskisine derleyelim.

TODOS LO SABEN/EVERYBODY KNOWS (2018): Bardem-Cruz birbirleriyle sıkça çalışıyor olsalar da her projeleriyle heyecanlandırmayı başarıyorlar. Çekimlerine bu hafta başlanan bu filmlerini de merakla bekliyoruz. Zira filmi çektiği her filmle etkileyen usta yönetmen Asghar Farhadi kaleme alıp yönetiyor. Madrid’te tamamen İspanyolca olarak çekilen film gerilim türünde olacak. Farhadi gene bir aileye odaklanıyor. Carolina’nın (Cruz) memleketine bir kutlama için kısa bir süreliğine dönmesi, bir süre sonra burada kendisinin ve ailesinin hayatını değiştirecek olaylar yaşanmasını anlatacak. Henüz Bardem’le filmin üçüncü başrolü Ricardo Darin’in rolleri açıklanmadı. Bakalım Farhadi’nin ilk İspanyol filmi nasıl olacak. Bardem’le Cruz’u ve tabii ki Darin’i Farhadi’nin filminde izlemek keyifli olacak.

LOVING PABLO (2017): Todos lo saben‘den önce çifti Loving Pablo filminde izleyeceğiz. Henüz filmin vizyon tarihi açıklanmadı ama bu yıl veya 2018’in ilk aylarında izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bardem’le Güneşli Pazartesiler/Los lunes al sol filminde çalışan Fernando Leon de Aranoa’nın yönettiği Loving Pablo uyuşturucu karteli Pablo Escobar’la ona âşık olan gazeteci Virginia Vallejo’nun ilişkilerine odaklanıyor. Yönetmen bu filmini Vallejo’nun kitabından uyarladı. Özellikle Bardem’in Escobar performansını merak etmemek zor. Narcos dizisinde Wagner Moura’nın Escobar rolünde döktürmüştü, Benicio Del Toro da Escobar: Paradise Lost‘ta karteli iyi oynamıştı. Bakalım Bardem bu iki aktörü aşabilecek mi. Filmle ilgili tek endişem karakterleri İngilizce konuşturmaları. IMDb’ye göre film İngilizce çekilmiş. Dilerim öyle bir hata yapmamışlardır.

THE COUNSELOR (2013): Bardem-Cruz çiftinin ortak sahnelerinin olmadığı, ikisinin de yardımcı rollerde takıldıkları filmdi The Counselor. Usta yazar Cormac McCarthy’nin senaryosunu yazdığı (yazarın daha önce senaryo yazmadığını belirteyim) filmi Ridley Scott yönetmişti. 2013’ün en merak edilen filmlerindendi. Ama gösterime girer girmez çok kötü eleştiriler alıp gişede iki seksen yatmıştı, kadrosunda Michael Fassbender, Bardem-Cruz çifti, Brad Pitt ve Cameron Diaz olmasına rağmen. Film açgözlü bir avukatın (Fassbender) günahlarının bedelini ödemesini konu alıyordu. Cruz avukatın masum nişanlısı Laura’yı, Bardem ise avukata önerilerde bulunan, Diaz’ın oynadığı Malkina’yla ilişkisi olan Reiner’ı oynamıştı. Yukarıda belirttiğim gibi çiftin ortak sahneleri yoktu. Bu arada bazı eleştirmenlerin filmin epey iyi olduğunu yazdıklarını da belirtmek gerek. Bana göreyse epey kötüydü. Eli kanlı mafya liderlerinin edebiyat parçalamalarını hazmetmek zordu. Yalnız Pitt’in oynadığı Westray’in avukata “Eğer adımlarını dikkatli atmazsan senin boğazına demir bir halkayı takıp seni boğarak öldürürler. O halka boynuna girdi mi çıkmaz,” dedikten sonra finalde bu şekilde ölmesi bir yerde eğlenceliydi. Bardem-Cruz ikilisinin iyi oynadıklarını ama karakterleri derinleşmediği için bu performanslarının akılda kalıcı olmadığını (fakat Bardem’in saçlarını unutmak zor) belirtmeden geçmeyeyim.

VICKY CRISTINA BARCELONA (2008): Woody Allen, New York âşığı bir sinemacı. Ama 2000’lerde ABD’de film yapmak maliyet açısından onu zorlayınca Avrupa’ya açılmaya karar vermişti. Bilindiği üzere Roma’da ve Paris’te filmler yapmıştı. İspanya’daysa Vicky Cristina Barcelona filmini yapmıştı. Başrolü Scarlett Johansson’ın üstlendiği film, Cristina’nın İspanya’daki maceralarına odaklanıyordu. Bardem, Cristina’nın gönlünü çelen karizmatik İspanyol Juan Antonio’yu oynamıştı. Cruz ise Juan Antonio’nun sinirli eşi Maria Elena rolünde karşımıza çıkmıştı. Film genelde beğenilmişti. Cruz’a en iyi yardımcı aktris dalında Oscar, Bardem’e ise Altın Küre’den komedi/müzikal dalında en iyi aktör adaylığını getirdiğini de ekleyeyim. Bardem de, Cruz da iyi oynamışlardı. İkili aşağıda andığımız Carne tremula filminden 11 yıl sonra ilk kez beraber bir filmde rol almışlardı.

CARNE TREMULA/LIVE FLESH (1997): Cruz usta yönetmen Pedro Almodovar’ın favori oyuncularından. Yönetmen fırsat buldukça aktrisle çalışıyor, ikilinin filmleri her zaman iyi olmasa da bu filmlerde Cruz’u izlemek her daim keyifli oluyor. Bardem ise Almodovar’la çok sık çalışmadı. Bu üç sinemacıysa beraber sadece Carne tremula/Live Flesh filminde çalıştılar. Filmin başrolünü Bardem üstlenmişti. Bardem filmin başında Elena’yla (Francesca Neri) tartışırken Elena’nın âşığı Victor tarafından vurulan, daha sonra sakat kalan eski polis-yeni basketbolcu David’i oynamıştı. Film, David-Elena-Victor’dan oluşan aşk üçgenine odaklanıyor. Elena vicdan azabından ötürü David’le evlenir ama Victor’u da unutmaz, Victor hapisten çıkınca olaylar gelişir. İspanya’nın Franco dönemini ve sonrasını iyi yansıtan Live Flesh, Almodovar’ın kaliteli filmlerinden. Bardem epey iyi oynamıştı. Cruz ise fazla gözükmüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam aktrisi sadece filmin başlangıç sahnesinde görüyorduk. Çiftin ortak sahneleri yoktu.

MAS QUE AMOR FRENESI (1996) ve EL AMOR PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD (1996): Carne tremula‘dan bir yıl evvel Bardem-Cruz ikilisi iki filmde daha oynamışlardı. İlki El amor perjudica seriamente la salud, diğer adıyla Love Can Seriously Damage Your Health. Komedi türündeki filmde Cruz, Diana adlı karakteri oynar. 1960’larda Diana otelde çalışan Santi’yle lüks bir odada buluşur, beraber takılan Diana’yla Santi’nin yolları bu buluşmadan sonra ayrılır. Ama film otuz yıl boyunca bu iki karakterin birbirlerine farklı yerlerde rastlamalarını anlatmaya devam eder. Cruz, Diana’nın gençliğini oynar, rolü daha sonra Ana Belen oynar. Bardem’se küçük bir rolde karşımıza çıkar. Cruz’la ortak sahnesi yoktu. Diğer filmse Mas que amor frenesi, diğer adıyla Not Love, Just Frenzy. Bu filmde de ikisinin ortak sahnelerinin olmamasının yanı sıra iki oyuncu da filmde sadece cameo yapıyorlardı, yani çok kısa bir süre görünüyorlardı.

JAMON JAMON (1992): Bardem-Cruz ikilisi, Almodovar’ın filminde rol almadan beş yıl evvel Bigas Luna’nın yönettiği Jamon Jamon filminde oynamışlardı. 2013’te 67 yaşındayken vefat eden senarist-yönetmen Luna, Bardem’le sıkça çalışmıştı. Beraber Jamon Jamon‘un yanı sıra Les edades de Lulu (Live Flesh‘in başrollerinden Francesca Neri bu filmde de oynamıştı), Huevos de oro (Benicio del Toro da filmde oynamıştı), La teta y la luna filmlerinde de çalışmışlardı. Luna, Cruz’u ise Jamon Jamon‘dan sonra sadece Volaverunt filminde yönetmişti. Bardem-Cruz-Luna üçlüsünü buluşturan tek film Jamon Jamon (aynı zamanda Cruz-Bardem ikilisinin de aynı sahneleri paylaştıkları ilk film). Romantik komedi türündeki film iç çamaşırı üreten bir fabrikada çalışan Sylvia’nın orayı yöneten Jose Luis’den hamile kalmasını konu alıyor. Jose Luis, Sylvia’ya onunla evleneceğine dair söz verir, ama fabrikanın sahibi olan ebeveynleri bu ilişkiyi kız işçi sınıfından olduğu için onaylamazlar. Ebeveynleri boğa güreşçisi Raul’u işe alıp Sylvia’yı baştan çıkarmakla görevlendirirler. Film ortalamaydı. Fakat genç Bardem (Raul’u oynadı) ve Cruz (Sylvia) için izlenebilir. 1993’te Luna, Bardem, Cruz’un Goya Ödülleri’ne aday gösterildiklerini belirteyim. 1992’deyse Luna’ya Venedik Film Festivali’nden Gümüş Aslan ödülünü getirmişti bu film.

KARAYİP KORSANLARI (2011-2017): Bu filmi de eklemek gerek. Karayip Korsanları serisinin dördüncü filminde Cruz, Jack Sparrow’un sevgilisi Angelica rolünde karşımıza çıkmıştı. Filmi yöneten Rob Marshall daha önce Cruz’la Nine filminde de çalışmıştı. Serinin beşinci filmindeyse Bardem’i izlemiştik. Aktör, Sparrow’un düşmanı, onu öldürmek isteyen Kaptan Salazar’a hayat vermişti. Dördüncü film serinin en kötü eleştirilerini almıştı, beşinci filmse dördüncü kadar kötü bulunmadı, ama gene de başarılı bulunmamıştı.