İspanyol aktör/yapımcı Javier Bardem bir süredir Greenpeace’le birlikte Antarctic Ocean Sanctuary projesi için denizin derinliklerine dalıyor. Antarctic Ocean Sanctuary projesiyle amaçlanan şey Güney Okyanusu’ndaki 1.8 milyon kilometrelik alanın vahşi yaşam alanı ilan edilmesi. Bunun için Bardem sosyal medya hesaplarıyla kampanyaya destek oluyor. Gelen haberlere göre aktör bu kampanyaya odaklanacak Sanctuary adlı filmin hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenecek. Filmde Bardem’in kardeşi Carlos Bardem de rol alacak. Belgesel filmleriyle tanınan Alvaro Longoria filmi yönetecek. Film denizin derinliklerindeki yaşama, Greenpeace’in A. O. Sanctuary kampanyasına odaklanacak, bilim adamlarının ve biyologların görüşlerine de yer verilecek. Filmle ilgili başka ayrıntı verilmedi. Bardem’in AOS projesiyle ilgili görüşleri için tıklayınız.