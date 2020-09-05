Oscarlı senarist Dalton Trumbo‘nun bir sinema filmi projesi olarak kaleme aldığı Cortes senaristin çekilemeyen projelerindendi. İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci Hernan Cortes‘in yaşamına ve Aztek Kralı Moctezuma’yla mücadelesine odaklanan bu proje, Steven Spielberg‘in hayata geçirmeyi çok istediği bir projeydi. Geçen yıl bu projenin mini dizi olarak Amazon Studios için çektirileceği açıklanmıştı. Meksikalı oyuncular Diego Luna‘yla Gael Garcia Bernal‘ın Spielberg’le birlikte yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolü için Javier Bardem‘le anlaşılmıştı.

Steve Zaillian‘ın kaleme aldığı, dört bölüm/saatten oluşan dizinin çekimlerine şubatta başlanmıştı. Çekimlerde ikinci hafta tamamlandıktan sonra ne yazık ki salgın patlak vermiş, bunun üzerine Amazon çekimleri durdurmuştu. Aradan geçen altı ayın ardından ise Spielberg’in şirketi Amblin’le Amazon çekimlere dönmeme kararı aldı. Dizinin çekim aşamasında iptal edilmesinin sebebiyse Amazon’un salgın zamanında bu denli büyük bütçeli ve geniş ekipli bir diziyi çektiremeyecek olmasıymış. Cortes y Moctezuma adı verilen dizi, salgın sebebiyle iptal edilen en büyük yapım oldu.

Dizi iptal edildi, ekip dağıldı ama ileride bu proje tekrar hayata döndürülebilir. Trumbo 205 sayfadan oluşan senaryosunu 1965 yılında tamamlamıştı. O gün bugündür bu proje hayata geçirilmeye çalışılıyor ama sürekli bir engelle karşılaşılıyor, son engel de Covid-19 oldu.