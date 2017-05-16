Netflix geçtiğimiz günlerde Fransa için ikinci diziyi hazırladığını açıklamıştı. Bugün Avustralya’ya ilk diziyi hazırladığını açıkladıktan saatler sonra İspanya için hazırlattığı üçüncü projesini de duyurdu. Netflix bu kez İspanya için bir film hazırlatıyor. Komedi türündeki Fe de Etarras filmini İspanya’nın en başarılı komedilerinden A Spannish Affair‘i kaleme alan Borja Cobeaga yazıp yönetecek. Başrol ise ülkenin yıldız oyuncularından Javier Camara’ya teslim edildi. Aktöre Julian Lopez, Miren Ibarguren ve Gorka Otxoa eşlik edecekler. Çekimlere bu hafta başlanacak.

Film, 2010 yazında geçip bir terörist grubuna, bu grubun liderliğini üstlenen herifin korkak olmadığını kanıtlama çabalarına, bunu nasıl ispatlayacağını düşünürken İspanya’nın 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nı kazanmasına, bütün ülkenin bu teröristlerin bulunduğu hücrenin yakınlarından bunu kutlamalarına odaklanacak. Netflix, İspanya’ya daha önce bir dizi ve Seven Years adlı bir film hazırlamıştı.