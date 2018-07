Yıllardır pek çok sinema filmine imzasını atan yönetmen Jean-Marc Vallee sinemaya ara verip son iki yılda iki farklı diziye imzasını attı. HBO için önce Big Little Lies‘ın tüm bölümlerini çeken Vallee daha sonra Amy Adams‘tan gelen Sharp Objects teklifini kabul edip bu dizinin de tüm bölümlerinin yönetmenliğini üstlendi. İki yıl boyunca dizilerle hemhal olan Vallee, Collider’la yaptığı röportajda uzun bir ara vermeyi planladığını, daha sonra iki saatlik bir filmle sinemaya dönmeyi umduğunu belirtti. Ama yönetmen iki dizi yaptı diye TV’yi bırakmayı düşünmüyor.

Bir değişiklik olmazsa Vallee aradan sonra iki saatlik bir film çekecek. Ne yazık ki filmiyle ilgili ayrıntıları açıklamadı ama olası dizisiyle ilgili ilk bilgileri verdi. 8 bölüm süren Sharp Objects‘in aksine yeni dizisi 6 saatten oluşacak, “Tabii senarist grubu daha fazla senaryoyla gelmezlerse,” diyor yönetmen. Vallee dizilerden yorulduğu için bunun sıradaki projesi olmamasını umuyor. Şimdilik planı filmden sonra bu diziyi hayata geçirmek. Dizi, Zack McDermott‘un kaleme aldığı Gorilla and the Bird adlı anı kitabından uyarlanacak. Senaryoyu Demolition‘ın senaristi Bryan Sipe kaleme alacak. Kitap bipolar hastası McDermott’un bir gün uyandığında The Truman Show‘daki gibi hayatının filme alındığını, kırmızı ışıkta duran arabaların onun için durduğunu vs düşünmeye başlamasını, daha sonra tutuklanıp hastaneye götürülmesini, “Kuş” rumuzlu annesiyle bağını konu alıyor.