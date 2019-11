Netflix yıllardır setlerden uzakta olan sinemacıları birer birer sinemaya döndürüyor. 360 adlı filmden beri film çekmeyen Fernando Meirelles bu yıl The Two Popes‘la döndü ve iyi eleştiriler aldı. Öte yandan Killing Them Softly‘den sonra sinemaya ara veren Andrew Dominik de on yıl boyunca hazırlık aşamasında takılı kalan projesi Blonde‘u sonunda bu yıl Netflix sayesinde çekebildi, film 2020’de yayınlanacak. Netflix’in sinemalara döndüreceği diğer isimse Jean-Pierre Jeunet olabilir. Amelie, Delicatessen gibi etkileyici filmlere imzasını atan Fransız yönetmen en son The Young and Prodigious T.S. Spivet adlı filmi yönetmişti.

2013 yapımı bu filmden sonra sinemaya ara veren Jeunet, Netflix için Big Bug kod adlı bilimkurgu filmini yönetebilir. Amelie ve I Lost My Body‘nin senaristi Guillaume Laurant bir röportajında şu sıralar Netflix’le Big Bug için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. ScriptOclap sitesinin haberine göre bu film robotlar üzerine bir komedi olacak. Jeunet bu yılın başında böyle bir projesi olduğunu ama film robotlar üzerine bir komedi olduğu için finansman bulmakta zorlandığını, bu yüzden Netflix’le görüşmeyi düşündüğünü söylemişti. Siteye göre çekimlere Nisan – Mayıs 2020’de başlanabilir. Bir sorun çıkmazsa filmi 2021’de izleyebiliriz.

Öte yandan Laurant-Jeunet ikilisi film dışında bir tane de dizi hazırlıyorlar. The Meaning of Desire kod adlı diziyle ilgili ayrıntılar henüz belli değil. Jeunet 2015’te Amazon için Casanova adlı dizinin pilot bölümünü çekmiş ama Amazon sonucu beğenmediğinden diziyi pilot aşamasında iptal etmişti. Özetle Jeunet 6-7 yıl aradan sonra sinemalara, 4-5 yıl aradan sonra da TV’ye dönebilir.