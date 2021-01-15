Jeff Bridges ekim ayında lenf kanseri teşhisiyle tedavilerine başlamıştı. Usta oyuncu 6 Ocak’taki kontrollerinin iyi geçtiğini açıkladı:

“6 Ocak’ta CAT taramasına girdim. Tedavi çok iyi gidiyor. Tümörün çok küçüldüğünü ve vücudumun tedaviye olumlu yanıt verdiğini öğrendim. Bu haberlerle çok mutlu oldum”

“Hastaneden eve döndüğüm gün, dünyada neler öğrenmek için TV’ye açtığımda ise… Neler olduğunu biliyorsunuz. Ülkemin kendisine saldırdığını görmek kalbimi kırdı. İçimde böyle durumlarda ne yapmalı sorusu geçti. Mentorum Rozzell Sykes aklıma geldi. Onun mantrası “Sevgi Ol (Be Love)” böyle durumlarda çok geçerli.”