Amazon’un sert ve etkileyici süper kahraman dizisi The Boys’ta ikinci sezon beklenirken, üçüncü sezon için izleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Jeffrey Dean Morgan, attığı tweet’le diziye olan hayranlığını dile getirdi ve eğer istenirse seve seve rol alabileceğini belirtti.

Dizinin yaratıcısı Eric Kripke ise bu fırsatı kaçırmadı ve “Üçüncü sezon için sana özel bir rol yazacağım, eğer uygun olursan oynarsın” diye yanıt verdi. Morgan bu tweet’e de yanıt vererek twitter üzerinden süren görüşmeyi neredeyse resmiyete döktü…

Jeffrey Dean Morgan’ın diziye çok uygun olduğunu bu tweet’lerin altına yorum yapan yüzlerce kişi de kabul etti…