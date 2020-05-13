Jeffrey Epstein, 2019’da hapishanede öldüğünde (veya öldürüldüğünde) pisliklerle dolu bir hayat son bulmuştu. Nasıl bu kadar zengin olduğu hiçbir zaman belli olmayan ama serveti insanı şoka sokacak kadar büyük olan Epstein’in hakkında sayısız söylenti bulunuyordu. İşlerinden birinin dünyanın zengin ve güçlü manyaklarıyla reşit olmayan genç kadınları bir araya getirmek olduğu ortaya çıktığında kimse şaşırmadı ve nereden çıktığı belli olmayan bir savcılık anlaşmasıyla hapse atıldı.

Amerikan başkanları Donald Trump ve Bill Clinton’ın yakın arkadaşı olması, Epstein’i ölümden kurtaramadı ve içeriye girdikten kısa bir süre sonra cesedi hücresinde bulundu.

Netflix bu iğrenç olaylar zincirini, davadan ayrıntılar ve Epstein’ın ağına düşürdüğü genç kızların verdiği bilgilerle bir belgesele taşıyor. 27 Mayıs’ta yayınlanacak 4 bölümlük belgeselin yönetmeni Lisa Bryant…