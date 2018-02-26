Jennifer Lawrence geçtiğimiz hafta oyunculuğa vereceğini açıklamıştı ama ardı ardına yapılan haberlerden sonra ikinci bir açıklama yapıp ara vermeyeceğini söyleyip haberleri yalanlamış. Bugünse yeni projesini açıkladı. Lawrence senarist-yönetmen David O. Russell‘la dördüncü kez çalışmayı düşünüyor. Daha önce Silver Linings Playbook, American Hustle ve Joy filmlerinde çalışan ikilinin bu sonbaharda yeni filmlerinin çekimlerine başlayabilirler. Ama henüz filmin adı da, konusu da açıklanmadı. Lawrence bir gece Russell’ın onu arayıp olası filmle ilgili fikrinden bahsettiğini, projeyi sevdiğini söylemiş. Yani 2019 sonbaharında Russell-Lawrence ikilisi ödül sezonuna dönebilirler. Öte yandan aktrisin hazırlık aşamasındaki Burial Rites (Luca Guadagnino yönetecek), Bad Blood (Adam McKay yönetecek), Zelda (Ron Howard yönetecek) yakın zamanda çekilemeyecekler.