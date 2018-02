Ocak 2016’da Brooklyn‘deki performansıyla, geçen ay da Lady Bird‘teki performansıyla en iyi aktris dalında Oscar’a aday olmayı başaran genç aktris Saoirse Ronan arka arkaya oynadığı filmlerin getirdiği yorgunluktan ötürü kariyerine ara vereceğini açıklamış birkaç hafta önce. Aktris son zamanlarda Lady Bird dışında pek çok filmde yer almıştı. Loving Vincent, On Chesil Beach, The Seagull, Mary Queen of Scots, Ed Sheeran’ın müzik klibi Galway Girl, animasyon film Weepah Way for Now… Ronan’ın başrollerini üstlendiği bu yapımların hepsi 2016-17 yılları arasında çekilmişti. Bu kadar yapımda rol alıp bir yıl arayla tekrar Oscar kampanyası yapınca aktris epey yorulmuş. Ronan bu yıl başka bir filmde rol almayacak ama gösterime hazır haldeki filmlerinin tanıtımlarıyla meşgul olacak yıl boyunca.

Romantik film On Chesil Beach nisanda, Çehov uyarlaması dönem filmi The Seagull ise yazdan önce vizyona girecek. Mary Queen of Scots, Toronto ya da Telluride festivallerinden olumlu eleştiriler alırsa aktrisi tekrar Oscar yarışında görebiliriz. Aktris oyunculuğa ara vereceği için bu yıl çekilmesi planlanan Sweetness in the Belly filminin başrolü başka bir aktrise teslim edilecek.

Gelelim Jennifer Lawrence‘a. Lawrence da Ronan gibi arka arkaya pek çok filmde yer aldı. Aktris son üç yılda Hunger Games, Joy, X-Men: Apocalypse, Passengers, mother!, Red Sparrow ve X-Men: Dark Phoenix filmlerinde rol aldı. Bu filmlerden önce de epey yoğun çalışan Lawrence 2018 ve 19’da herhangi bir filmde rol almayı düşünmediğini söylemiş yeni röportajında. Aktrisi gelecek ay Red Sparrow‘da, sonbahardaysa Dark Phoenix‘te izledikten sonra bir değişiklik olmazsa 2019’da Lawrence’ı bir filmde göremeyeceğiz. Aktrisin kariyerine ara vermesinin nedeniyse politika. Lawrence gençleri politikaya çekmeye çalışacağını, ABD demokrasisinin düzelmesi için elinden geleni yapacağını ifade etmiş.

Aktrisin rol alacağını açıkladığı Adam McKay filmi Bad Blood, Luca Guadagnino filmi Burial Rites, biyografik film Marita, Zelda Fitzgerald biofilmi Zelda yakın zamanda çekilmeyecekler gibi görünüyor.