Gişede çok iyi hasılatlar elde eden, ödül sezonunda da ödülleri toplayan pek çok filmden sonra Joy, mother!, Passengers, X-Men: Apocalypse ve son olarak Red Sparrow filmleri kötü eleştiriler alıp Passengers ve Red Sparrow gişede bekleneni veremeyince Jennifer Lawrence kariyerine bir buçuk yıllık bir ara verme kararı almıştı. Dark Phoenix dışında bir filmde rol almayan Lawrence bu yaz arayı noktalayıp setlere dönecek.

Lawrence’ın başrolünü ve yapımcılığını üstleneceği film geçen hafta duyurulmuş ama filmin adı ve konusu açıklanmamıştı. Bugün konu ve ana karakter duyuruldu. Lawrence bu filmde Amerikalı bir askere hayat verecek. Afganistan’da görevdeyken beyninden ameliyat olan bu asker evine döner. Film askerin iyileşme çabalarını anlatacak. Aktris kariyerinde ilk kez bir askeri oynayacak. Lawrence’a yükselişe geçen, pek çok filmde yan rollerde karşımıza çıkan Brian Tyree Henry eşlik edebilir. Aktörle görüşmelere devam ediyor. Collider’ın tahminlerine göre aktör ya kadın askerin komutanını ya da kadının psikiyatrını oynayacak. Henüz aktörün rolünün açıklanmadığını belirtmekte yarar var.

Filmi daha önce hiç film çekmemiş, ama pek çok tiyatro oyununu yöneten Lila Neugebauer yönetecek. Senaryo ise Elizabeth Sanders tarafından yazıldı. Çekimlere haziranda başlanacak. Lawrence Joy‘dan beri (yani dört yıldır) Oscar sezonunda yer almadığı için bu yeni filmi yüksek ihtimalle 2020 sonbahar/kışında vizyona çıkarılacak, aktris de tekrar ödül yarışına dahil olmaya çalışacak. Filmi A24 şirketi finanse edip dağıtacak.