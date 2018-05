Elizabeth Holmes adına aşina mısınız bilmiyorum. Holmes 19 yaşındayken üniversiteyi bırakıp Theranos adını verdiği, tıp alanındaki (kan testi üzerine*) teknoloji şirketini Silikon Vadisi’ndeki ve Wall Street’teki yatırımcıların destekleriyle açmış, birkaç yıl boyunca adından bolca söz ettirmiş, hatta Holmes’un adı Steve Jobs’la birlikte anılır olmuştu (“onun gibi dâhi” deniyordu). Fakat bir-iki yıl önce Holmes’un yatırımcıları dolandırdığı ortaya çıkmış, şirketinin hisseleri de dibi bulmuştu. Holmes’un bu hızlı yükseliş ve aynı hızdaki düşüşü The Big Short‘un yönetmeni Adam McKay tarafından perdeye taşınacak. Aslında yeni bir haber değil bu. Bad Blood adı verilen film birkaç yıl önce duyurulmuştu. Ama ondan sonra projeden ses seda çıkmamıştı.

McKay’in yöneteceği, Jennifer Lawrence‘ın başrolünü üstleneceği filmi The Shape of Water‘ın senaristi Vanessa Taylor kaleme alacak. Taylor, John Carreyrou’nun kitabı Bad Blood: Secrets and Lies in Silicon Valley‘i temel alacak. Şu sıralar Christian Bale-Amy Adams-Steve Carell-Sam Rockwell’li isimsiz politik filmiyle meşgul olan McKay’in Bad Blood’ı yazması bekleniyordu ama Bale’li filmle meşgul olduğu için bu filme vakit ayıramıyor. Senaryo hemen yazılabilirse McKay’in sıradaki filmi olacak Bad Blood.