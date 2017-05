Şu sıralar Avengers: Infinity War‘un çekimleriyle meşgul olan, bu film yüzünden Mission Impossible 6‘ten çekilen Jeremy Renner’ın yeni projesi açıklandı. Aktör, Mary Doria Russell’ın romanları Doc ve Epitaph: A Novel of the O.K. Corral‘dan uyarlanacak isimsiz filmde silahşor John Henry “Doc” Holliday’i oynayacak, filmin yapımcıları arasında yer alacak. Holliday’i daha önce Dennis Quaid, Val Kilmer, Dennis Hopper ve Kirk Douglas da oynamışlardı. Film, Joe adlı sıradan bir dişçinin silahşor-hırsız Doc Holliday’e dönüşümünü ve şerif Wyatt Earp’le arkadaşlığını konu alacak, 1800’lerde geçecek. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Dolayısıyla çekim tarihi de belirsiz.