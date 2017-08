Yirmi yıllık oyunculuk kariyerinden sonra Taylor Sheridan senarist olmaya karar verdi ve bu karardan sonra kaleme aldığı her yapımla çok konuşuldu: Önce Sicario, ardından Hell or High Water, bu yıl yönetmenliğini de üstlendiği Wind River. Sürekli gündemde yer alan Sheridan gerilim filmi Wind River‘da ilk kez Jeremy Renner’la çalıştı. Birbirlerinden memnun kalmış olacaklar ki şu aralar yeni bir proje hazırlıyorlar. Renner, Doc Holliday’i konu alan mini dizide Sheridan’la çalışabileceğini belirtti. Fakat henüz bunun netleşmediğini belirtmek gerek.

Yakın zamanda açıklanan bu dizide Renner, Doc Holliday’i oynayacak. Maria Doria Russell’ın romanları Doc ve Epitaph: A Novel of the O.K. Corral‘dan uyarlanacak dizide Atlanta’da diş doktoru olan, fakat sonra tüberküloz yüzünden batıya gitmek zorunda kalan Doc Holliday’in burada Wyatt Earp’le arkadaş olması ve O.K. Corral çatışmalarına dahil olması anlatılacak. Holliday’i daha önce Dennis Quaid Wyatt Earp‘te, Val Kilmer Tumbstone‘da, Kirk Douglas Gunfight at the O.K. Corral‘da oynamışlardı. Sheridan da dizide (senarist ve/veya yönetmen olarak) yer almayı kabul ederse dizinin 2018’den evvel çekilme şansı yok. Zira Sheridan şu sıralar tüm bölümlerini yöneteceği Yellowstone adlı diziyle, Renner da Avengers 4 ve Tag filmleriyle meşgul durumdalar.