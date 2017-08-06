Jeremy Renner her zamankinden daha yoğun bir dönem geçiriyor. Avengers filmlerinin ve komedi filmi Tag‘in çekimleriyle, Wind River filmininse tanıtımlarıyla meşgul durumda şu sıralar. Collider sitesi, Renner’la röportaj yaptı ve fırsatı bulmuşken projelerinin son durumlarını sordu.

Taylor Sheridan’la işbirliği üzerine: “Onunla çalışmak müthişti. Pek konuşkan birisi değil, ama seni dinler. Bana işimi nasıl yapacağımı anlatmaya yeltenmedi. O, ‘Sana hiçbir zaman hayır demeyeceğim,’ diyen ilk yönetmendi. Bu da bana karakterimi, diyaloglarımı keşfedebileceğim bir özgürlük getirdi. Her şey güvenle başlıyor. Birbirimize güvendik.”

Avengers üzerine: “Bütün senaryoyu okuma şansın yok. Sete gidip senden istenilenleri yapıyorsun, o kadar. Yönetmenlere ve senaristlere güveniyorsun, ki onlar da yaptıkları işte iyiler zaten. Farklı bir film bu. İki filmi de [Avengers 3, 4] yapmak eğlenceli.”

“Hawkeye’le ilgili yeni şeyler öğrenebilecek miyiz?” sorusu üzerine: “Evet. Sanırım. Yani Marvel evreninde çok şey oluyor, ben de bu evrenin parçası olduğum için mutluyum. Karakteri daha da keşfetmeyi istiyorum tabii ki. Umarım bunu yapabiliriz. Görünüşe göre bu yılın kalanında da yoğun olacağız. Neler olacağını epey merak ediyorum.”

Avengers 4’un çekim tarihi: “İki hafta, on gün içinde çekimlere başlayacağız.”

Tag’ta yaralanması üzerine: “İki kolumu zedeledim. Acı vericiydi tabii ki. Ama aynı gün sete dönüp bitirmem gereken sahneleri bitirdim. İyileşiyorum şu sıralar. Hem de hızla. Sıkı çalışıyorum.”

Bourne serisi üzerine: “Filmde oynamak çok ama çok eğlenceliydi. Devam filminde oynamayı isterim. Ama önemli olan izleyicinin ve stüdyonun filmi istemesi. Serinin devam etme kararı, benim verebileceğim bir karar değil. Lakin bir film daha yapmak isterim.”

Mission Impossible 6 üzerine: “Karakteri çok seviyorum. Tom da karakteri benim kadar seviyor. Ne yazık ki çekim takvimim Avengers nedeniyle müsait olmadığı için filmde oynayamadım. Ve bu çok kötü, ama işler böyle yürüyor. İleride bir film daha yapmak isterlerse -bence 7. filmin olma ihtimali epey yüksek- oynayabilirim. Ama neler olacağını kim bilir? Kim bilir?”

Avengers dışındaki projeleri: “Sheridan’la birlikte Doc Holliday üzerine bir mini dizi yapmayı düşünüyoruz. Olursa çok iyi olur. Olmazsa Sheridan’la başka bir film yapabiliriz. Veya belki bir yıllık bir ara veririm. Henüz emin değilim. Yılın kalanı Avengers‘la geçecek, sonra onun tanıtımlarıyla meşgul olacağım. Daha sonra Arctic Justice adlı animasyon filmim vizyona girecek. Şu an bu filme müzik hazırlıyorum. Tag filminiyse yeni bitirdim, gelecek yaz vizyona girecek. Yani yoğun dönemim devam edecek.”