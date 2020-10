Birçok filmde tarihi kişilikleri canlandırma fırsatı bulan Jeremy Strong, işin sırrını kimden öğrendiğini anlattı.

“Çok şanslıydım. Lincoln’de oynadım, Selma’da oynadım, Kathryn Bigelow’un Detroit’in de oynadım ve şimdi de The Trial of the Chicago 7. Filmlerin hepsi tarihi gibi görünse de bugünün gündemiyle doğrudan bağlantısı olan yapımlardı. Özellikle bugünlerde demokrasi, otoriterlik ve sivil haklarla ilgili yaşananlarla paralellik kurulabilecek filmler oldular.

“Geçtiğimiz yıl çekimlerde ‘The people united can never be defeated’ (Bir araya gelen halk asla yenilemez) ve ‘No justice, no peace’ (Adalet yoksa barış da yok) sloganlarıyla yürüdük. Bir buçuk ay önce aynı sloganları Los Angeles’ta duyduk. Ne kadar az yol katedebildiğimizi görmek üzücü.”

“Philip Seymour Hoffman, The Master’a hazırlanyordu. Kendisiyle konuşma fırsatı buldum. Bana ‘Tarihi kişilikleri canlandırırken taklitçilikten kaçın. Canlandırdığın karakterin özünü bulmaya çalış. O özü bulup kendine aktardın mı zaten doğal olarak onu canlandıracaksın’ tavsiyesini verdi. Bu kadar çok tarihi filmde oynamayı sanırım ona borçluyum”